Глава Удмуртии подписал распоряжение о создании научно-производственного центра БАС

Ижевск. Удмуртия. Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) будет организован в Удмуртии до конца 2025 года. Глава республики Александр Бречалов подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на портале Udmurt.ru.

На организацию НПЦ Удмуртия получит софинансирование в виде субсидий из федерального бюджета.

Напомним, в состав будущего центра могут войти 15 резидентов.