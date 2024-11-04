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Глава Удмуртии подписал распоряжение о создании научно-производственного центра БАС

10:15, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии подписал распоряжение о создании научно-производственного центра БАС
10:15, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
323
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники
Источник фото: ИА «СУСАНИН»
323
0

Организация центра должна быть завершена до конца 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) будет организован в Удмуртии до конца 2025 года. Глава республики Александр Бречалов подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на портале Udmurt.ru.

На организацию НПЦ Удмуртия получит софинансирование в виде субсидий из федерального бюджета.

Напомним, в состав будущего центра могут войти 15 резидентов.  

10:15, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
323
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники