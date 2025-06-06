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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Лесничества Удмуртии получили 20 новых беспилотников

09:40, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Лесничества Удмуртии получили 20 новых беспилотников
09:40, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
821
0
#Удмуртия\n#беспилотники\n#Минприроды
Источник фото: ИА «Сусанин»
821
0

Они усилят надзор и пожарный мониторинг.

Ижевск. Удмуртия. В честь 30-летия со дня основания Минприроды Удмуртии лесничества региона получили 20 новых беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Квадрокоптеры «Геоскан 801» купили в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Их будут применять для усиления надзора и пожарного мониторинга.

Отмечается, что Минприроды Удмуртии создали 29 мая 1995 года. Позднее в него включили управление охраны фауны Удмуртии и министерство лесного хозяйства республики.

Сейчас министерство использует современные технологии. В Удмуртии есть первые в России два контрольно-диспетчерских пункта с использованием БПЛА самолётного типа, которые мониторят возникновение пожаров. А в рамках системы «Лесоохранитель» 21 камера круглосуточно следит за возгораниями

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09:40, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
821
0
#Удмуртия\n#беспилотники\n#Минприроды