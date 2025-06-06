Ижевск. Удмуртия. В честь 30-летия со дня основания Минприроды Удмуртии лесничества региона получили 20 новых беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Квадрокоптеры «Геоскан 801» купили в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Их будут применять для усиления надзора и пожарного мониторинга.

Отмечается, что Минприроды Удмуртии создали 29 мая 1995 года. Позднее в него включили управление охраны фауны Удмуртии и министерство лесного хозяйства республики.

Сейчас министерство использует современные технологии. В Удмуртии есть первые в России два контрольно-диспетчерских пункта с использованием БПЛА самолётного типа, которые мониторят возникновение пожаров. А в рамках системы «Лесоохранитель» 21 камера круглосуточно следит за возгораниями.