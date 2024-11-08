Коллективы концерна «Калашников» и НПО «Ижевские беспилотные системы» наградили Орденами

Ижевск. Удмуртия. Коллективы концерна «Калашников» и научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы» получили Ордена «За доблестный труд». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Президент России Владимир Путин представил коллективы предприятий к наградам за их выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.

Отмечается, что 95% стрелкового оружия страны сделаны руками мастеров концерна «Калашников». За последние 2 года завод выпустил новый гранатомёт, охотничий карабин и ручной пулемёт, завершил войсковые испытания автомата АМ-17, запустил в работу сотни единиц оборудования и в два раза увеличил объемы станкостроения. Также концерн заключил контракты на поставку токарно-винторезных станков с 20-ю местными и зарубежными компаниями.

НПО «Ижевские беспилотные системы» в составе концерна является одним из ведущих в России производителей управляемых боеприпасов и БПЛА. Их беспилотники сейчас применяются в зоне спецоперации.

«Друзья, поздравляем. Вашей работой гордится страна», — заявил Александр Бречалов.