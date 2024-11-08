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Коллективы концерна «Калашников» и НПО «Ижевские беспилотные системы» наградили Орденами

09:40, 08 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Коллективы концерна «Калашников» и НПО «Ижевские беспилотные системы» наградили Орденами
09:40, 08 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#беспилотники\n#награды\n#общество\n#люди
Источник фото: vk.com/a.brechalov
511
0

Они получили награды за заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала страны.

Ижевск. Удмуртия. Коллективы концерна «Калашников» и научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы» получили Ордена «За доблестный труд». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Президент России Владимир Путин представил коллективы предприятий к наградам за их выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.

Отмечается, что 95% стрелкового оружия страны сделаны руками мастеров концерна «Калашников». За последние 2 года завод выпустил новый гранатомёт, охотничий карабин и ручной пулемёт, завершил войсковые испытания автомата АМ-17, запустил в работу сотни единиц оборудования и в два раза увеличил объемы станкостроения. Также концерн заключил контракты на поставку токарно-винторезных станков с 20-ю местными и зарубежными компаниями.

НПО «Ижевские беспилотные системы» в составе концерна является одним из ведущих в России производителей управляемых боеприпасов и БПЛА. Их беспилотники сейчас применяются в зоне спецоперации.

«Друзья, поздравляем. Вашей работой гордится страна», — заявил Александр Бречалов.  

09:40, 08 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#беспилотники\n#награды\n#общество\n#люди