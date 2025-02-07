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В Удмуртии могут «открыть небо» для гражданских беспилотников

15:36, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии могут «открыть небо» для гражданских беспилотников
15:36, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники
Источник фото: ИА «Сусанин»
123
0

Вопрос о снятии запрета на полёты в 58 регионах страны рассматривается «Росавиацией».

Ижевск. Удмуртия. Руководитель «Росавиации» Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025 (18+) сообщил, что ведомство изучает частичное «открытие неба» для гражданских БПЛА, где действует базовый уровень реагирования. К таким относится и Удмуртия. Об этом сообщает ТАСС.

К регионам с базовым уровнем реагирования относятся все субъекты, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регионов Центрального и Южного федеральных округов. 

Разрешить полёты гражданских беспилотников могут в 58 регионах. Также разработана методика частичного «открытия неба». Это позволит соблюсти баланс между соблюдением безопасности и использованием гражданских дронов. 

15:36, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники