Ижевск. Удмуртия. Руководитель «Росавиации» Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025 (18+) сообщил, что ведомство изучает частичное «открытие неба» для гражданских БПЛА, где действует базовый уровень реагирования. К таким относится и Удмуртия. Об этом сообщает ТАСС.

К регионам с базовым уровнем реагирования относятся все субъекты, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регионов Центрального и Южного федеральных округов.

Разрешить полёты гражданских беспилотников могут в 58 регионах. Также разработана методика частичного «открытия неба». Это позволит соблюсти баланс между соблюдением безопасности и использованием гражданских дронов.