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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На территории Школы юных лётчиков в Ижевске могут начать проводить тренировочные полёты БПЛА

15:10, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На территории Школы юных лётчиков в Ижевске могут начать проводить тренировочные полёты БПЛА
15:10, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
152
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#Ижевск\n#беспилотники
Источник фото: Виктор Лашкарёв
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Представители Минпромторга и Росавиации договорились с учреждением рассмотреть возможность тренировочных полётов.

Ижевск. Удмуртия. На территории Школы юных лётчиков в Ижевске могут начать проводить тренировочные полёты БПЛА. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Министр вместе с замруководителя Росавиации Андреем Потемкиным посетили Школу юных лётчиков в Ижевске. Гости побывали на занятиях по основам пилотирования беспилотников, первоначальной лётной, строевой, медицинской и туристской подготовке. 

В ходе визита с директором школы Ольгой Шаховой обсудили будущее учреждения. В результате представители Минпромторга и Росавиации договорились с руководством школы рассмотреть возможность тренировочных полётов БПЛА на территории учреждения.

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15:10, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
152
0
#Ижевск\n#беспилотники