Ижевск. Удмуртия. На территории Школы юных лётчиков в Ижевске могут начать проводить тренировочные полёты БПЛА. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Министр вместе с замруководителя Росавиации Андреем Потемкиным посетили Школу юных лётчиков в Ижевске. Гости побывали на занятиях по основам пилотирования беспилотников, первоначальной лётной, строевой, медицинской и туристской подготовке.

В ходе визита с директором школы Ольгой Шаховой обсудили будущее учреждения. В результате представители Минпромторга и Росавиации договорились с руководством школы рассмотреть возможность тренировочных полётов БПЛА на территории учреждения.