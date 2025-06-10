Ижевск. Удмуртия. Выпускники Института непрерывного профессионального образования ИжГТУ имени М. Т. Калашникова показали навыки в управлении БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба технического университета.

Всего испытания прошли 46 студентов 4 курса СПО по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Дроноводы демонстрировали свои умения перед экспертами демонстрационного экзамена — представителями предприятий отрасли БАС и образовательных учреждений.

«Все студенты успешно прошли испытания. Впервые два студента Илья Ветров и Артем Кузьмичев выполнили все задания на максимальную оценку — 50 баллов!», — рассказали в пресс-службе вуза.