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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дроноводы из ИжГТУ успешно прошли испытания по управлению беспилотниками

16:31, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Дроноводы из ИжГТУ успешно прошли испытания по управлению беспилотниками
16:31, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#Ижевск\n#студенты\n#ИжГТУ\n#беспилотники
Источник фото: пресс-служба ИжГТУ
16
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Двое учащихся набрали максимальные баллы.

Ижевск. Удмуртия. Выпускники Института непрерывного профессионального образования ИжГТУ имени М. Т. Калашникова показали навыки в управлении БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба технического университета.

Всего испытания прошли 46 студентов 4 курса СПО по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Дроноводы демонстрировали свои умения перед экспертами демонстрационного экзамена — представителями предприятий отрасли БАС и образовательных учреждений.

«Все студенты успешно прошли испытания. Впервые два студента Илья Ветров и Артем Кузьмичев выполнили все задания на максимальную оценку — 50 баллов!», — рассказали в пресс-службе вуза.

 

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16:31, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#Ижевск\n#студенты\n#ИжГТУ\n#беспилотники