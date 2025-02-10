Нижний Новгород. Нижегородская область. На мероприятии в Нижнем Новгороде ижевская компания «ZALA» продемонстрировала специалистам МЧС России свои новые беспилотные летательные аппараты «ZARYA-1» и «ZARYA-1M». Об этом сообщается в Телеграм-канале компании.

«Комплексы были досрочно поставлены МЧС по контракту на беспилотную технику для прогнозирования ЧС. Беспилотная техника поставлена в региональные подразделения ведомства более чем в 60 городах России от Кавказа до Нарьян-Мара», – говорится в сообщении.

Новые беспилотники разработаны с учётом требований спасателей. Они способны работать в самых сложных климатических условиях в любое время суток. Также они оснащены дозиметром, который позволит специалистам МЧС дистанционно измерять радиационный фон местности.

Представители Росатома проверили дозиметры с помощью эталонных приборов. Оказалось, что дозиметры «ZALA» полностью соответствуют заявленным характеристикам и показывают верный уровень радиации.

«С новыми БАС ZALA ZARYA-1 и ZARYA-1М спасательные подразделения МЧС России по всей стране получили дополнительные возможности для безопасного мониторинга обширных и труднодоступных территорий», – говорится в сообщении.