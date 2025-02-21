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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Замруководителя Росавиации посетил производство беспилотников в Ижевске

17:00, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Замруководителя Росавиации посетил производство беспилотников в Ижевске
17:00, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники
Источник фото: Zala aero
225
0

Андрею Потёмкину представили новейшие разработки в области инфраструктуры БПЛА.

Ижевск. Удмуртия. Замруководителя Росавиации Андрей Потемкин в Ижевске ознакомился с новейшими разработками в области инфраструктуры беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает пресс-служба компании ZALA.

Мероприятие прошло с участием представителей ключевых организаций авиационной отрасли, включая Союз авиапроизводителей России, Госкорпорацию по организации воздушного движения, Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, а также руководителей компаний и научных центров.

В рамках презентации специалисты ZALA показали возможности цифровых технологий, разработанных для эксплуатации гражданских беспилотников. Демонстрация включала реальные полеты беспилотного воздушного судна ZALA Т-16, которое уже активно используется для авиационного мониторинга и воздушной съемки в различных отраслях по всей России.

Участники делегации также посетили производственные площадки компании, где ознакомились с процессом выпуска комплектующих и сборки беспилотников. Особое внимание было уделено работе Учебного центра ZALA, который занимается подготовкой операторов БВС для всей страны.


 

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17:00, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники