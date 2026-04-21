По ней сейчас невозможно проехать.
Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии местные жители пожаловались на размытую лесную дорогу между деревней Новый Урал и СНТ «Союз» в Завьяловском районе. Видео опубликовано в канале «ЗИ - Злой ижевчанин» в Телеграм.
На кадрах видно, что лесную дорогу сильно размыло, образовались провалы.
«Сегодня 19 апреля 2026 года. Дорога вся размытая. Даже не знаешь, как идти. Просим обратить на это внимание», — рассказал мужчина за кадром.
Жители деревни Новый Урал обратились к властям Удмуртской Республики для принятия мер по восстановлению работы.
«Сусанин» направит официальные запросы по ситуации.
Фото: Яндекс Карты
