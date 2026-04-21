Завьялово. Удмуртия. В поле между деревнями Старое Мартьяново и Новое Мартьяново обнаружили тело неизвестной женщины. Об этом сообщает «ДПСО Ижевск».

На вид погибшей 50-60 лет. У неё тёмные короткие волосы с проседью на висках. Была одета в тёмно-синюю болоньевую куртку, зелёный вязаный свитер, бирюзовую блузку на белых пуговицах с вырезанным цветочным узором в районе живота, тёмные штаны и чёрные нордики с белым мехом внутри. На безымянном пальце правой руки — серебряное кольцо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о женщине, просят позвонить по телефону ДПСО Ижевск 8 (982) 795-93-91 или в полицию по номерам 02 (102), 112.