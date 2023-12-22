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В результате ДТП в Малопургинском районе Удмуртии скончались три человека 

09:20, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В результате ДТП в Малопургинском районе Удмуртии скончались три человека 
09:20, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
329
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#смерть
Фото: vk.com/gibdd_18
329
0

Вылетевший на встречку «Фольксваген» столкнулся с грузовиком.

Малая Пурга. Удмуртия. В ДТП в Малопургинском районе погибли трое жителей Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Установлено, что вечером 21 декабря на дороге «Малая Пурга – Нижнее Кечево» столкнулись «Фольксваген Туран» и грузовик «Шакман».

По предварительной информации, 44-летний водитель легковушки не справился с управлением после обгона и выехал на встречку.

В результате аварии водитель и 26-летний пассажир «Фольксвагена» погибли на месте, а второй пассажир скончался в больнице.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются обстоятельства.

09:20, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
329
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#смерть