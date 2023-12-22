В результате ДТП в Малопургинском районе Удмуртии скончались три человека 

Вылетевший на встречку «Фольксваген» столкнулся с грузовиком.
Малая Пурга. Удмуртия. В ДТП в Малопургинском районе погибли трое жителей Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
Установлено, что вечером 21 декабря на дороге «Малая Пурга – Нижнее Кечево» столкнулись «Фольксваген Туран» и грузовик «Шакман».
По предварительной информации, 44-летний водитель легковушки не справился с управлением после обгона и выехал на встречку.
В результате аварии водитель и 26-летний пассажир «Фольксвагена» погибли на месте, а второй пассажир скончался в больнице.
По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются обстоятельства.