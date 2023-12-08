Водитель большегруза чуть не замерз в заглохшем автомобиле в Завьяловском районе

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии от холода заглохли два грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

За сутки с 7 на 8 декабря в регионе температура воздуха опустилась до -37 градусов и ниже. В результате в Малопургинском районе у грузового автомобиля перемерзла топливная система. Приехавшие на место сотрудники Поисково-спасательной службы отогревали автомобиль тепловыми пушками.

Также большегруз заглох в Завьяловском районе. Водитель надеялся, что машина заведется, и долго не хотел покидать её. В результате мужчина сильно замерз и только тогда позвонил в экстренные службы. Пострадавшего и его транспорт отогревали сотрудники муниципалитета.

А на объездной Ижевска встал легковой автомобиль «Лада», так как у него закончился бензин. Мужчине и годовалому ребенку помогли проезжающие водители.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии соблюдать правила, чтобы не попадать в аналогичные ситуации. В машинах на дизельном топливе можно использовать только низкотемпературное топливо или антигель, водителям рекомендуют ездить только по основным автомагистралям, а при ухудшении погоды им следует остановиться и переждать непогоду в каком-либо здании. Если машина не заводится, то не стоит пытаться отогреть ее самостоятельно, лучше вызвать эвакуатор.

Лучше всего жителям Удмуртии отказаться от дальних поездок на время морозов. В случае экстренных ситуаций следует звонить по телефону 112.