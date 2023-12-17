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По факту гибели мужчины и двух его детей на пожаре в Ижевске возбуждено уголовное дело

12:10, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По факту гибели мужчины и двух его детей на пожаре в Ижевске возбуждено уголовное дело
12:10, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей\n#уголовное дело
Фото: СУ СКР по Удмуртии
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Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили в Ижевске по факту гибели двух детей и их отца в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Пожар произошёл в деревянном доме на улице 2-я Живсовхозная в ночь на 17 декабря. Погибли 5-летний мальчик, 7-летняя девочка и их 50-летний отец. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты.

На месте трагедии работают следователи. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.

12:10, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей\n#уголовное дело