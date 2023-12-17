По факту гибели мужчины и двух его детей на пожаре в Ижевске возбуждено уголовное дело

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили в Ижевске по факту гибели двух детей и их отца в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Пожар произошёл в деревянном доме на улице 2-я Живсовхозная в ночь на 17 декабря. Погибли 5-летний мальчик, 7-летняя девочка и их 50-летний отец. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты.

На месте трагедии работают следователи. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.