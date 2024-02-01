Восстановить рухнувшую крышу над катком в Каракулино могут во втором квартале 2024 года

Каракулино. Удмуртия. Каркасно-тентовое укрытие (КТУ), рухнувшее над ледовым катком в Каракулино, могут восстановить во втором квартале 2024 года. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Каракулинского района Удмуртии Михаил Белёвцев.

Напомним, обрушение произошло 19 января. На льду катка никого не было, пострадавших нет. После следователи начали проверку.

«Делать преждевременные выводы не стоит. По нашей инициативе администрация заключила договор на проведение независимой экспертизы, чтобы выяснить причины обрушения. Все документы по данному происшествию были переданы Следственному комитету», — сказал глава района.

На сегодняшний день подрядчик, который занимался установкой КТУ, убрал тент. Демонтаж металлических конструкций проведут после проведения независимой экспертизы и получения заключения.

«По предварительной договорённости с подрядчиком, восстановление конструкций запланировано на второй квартал 2024 года. Я вновь прошу всех любопытных не заходить за ограждения во избежание несчастных случаев. Надеюсь на ваше благоразумие», — обратился к землякам Михаил Белёвцев.