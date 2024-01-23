Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

В селе Юкаменское замерзла водонапорная башня

16:40, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В селе Юкаменское замерзла водонапорная башня
16:40, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#лед\n#происшествия
Фото: пресс-служба Юкаменского района
89
0

Чтобы заполнить её водой, растопить лёд, в некоторых домах временно отключили водоснабжение.

Юкаменское. Удмуртия. В селе Юкаменское в микрорайоне «Запад-А» замерзла водонапорная башня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Юкаменского района. 

Башню отогревают сотрудники муниципального унитарного предприятия «Коммунальный сервис». Чтобы заполнить объект водой, в микрорайонах «Химия» и «Запад-А» до 17:00 отключили водоснабжение. Это поспособствует естественному таянию льда внутри башни.

Отмечается, что предприятие «Коммунальный сервис» полностью контролирует ситуацию. Сотрудники компании не закончат работу, пока водоснабжение полностью не восстановится. 

16:40, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#лед\n#происшествия