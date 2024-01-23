В селе Юкаменское замерзла водонапорная башня

Юкаменское. Удмуртия. В селе Юкаменское в микрорайоне «Запад-А» замерзла водонапорная башня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Юкаменского района.

Башню отогревают сотрудники муниципального унитарного предприятия «Коммунальный сервис». Чтобы заполнить объект водой, в микрорайонах «Химия» и «Запад-А» до 17:00 отключили водоснабжение. Это поспособствует естественному таянию льда внутри башни.

Отмечается, что предприятие «Коммунальный сервис» полностью контролирует ситуацию. Сотрудники компании не закончат работу, пока водоснабжение полностью не восстановится.