ДТП с маршруткой и легковушкой в Ижевске произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выяснили причину столкновения маршрутки с легковушкой. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 27 ноября около 11:00 напротив дома №14 по улице Молодежной. Выяснилось, что водитель автобуса «ГАЗ» 1958 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате автобус врезался в машину «Сузуки Гранд Витара», которой управлял мужчина 1954 года рождения.

Травмы получили пассажирки автобуса 1973, 1976 и 1986 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения, которая ехала в легковушке. Напомним, что пострадавших госпитализировали в Первую республиканскую клиническую больницу.

В настоящий момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция Ижевска напоминает водителям, что они должны соблюдать такую дистанцию между другими машинами, которая позволит избежать столкновения. Также нужно следить за боковым интервалом.