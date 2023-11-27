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ДТП с маршруткой и легковушкой в Ижевске произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции

13:19, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
ДТП с маршруткой и легковушкой в Ижевске произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции
13:19, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#маршрутки\n#травмы
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Пассажиры транспортных средств получили телесные повреждения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выяснили причину столкновения маршрутки с легковушкой. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 

Авария произошла 27 ноября около 11:00 напротив дома №14 по улице Молодежной. Выяснилось, что водитель автобуса «ГАЗ» 1958 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате автобус врезался в машину «Сузуки Гранд Витара», которой управлял мужчина 1954 года рождения.  

Травмы получили пассажирки автобуса 1973, 1976 и 1986 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения, которая ехала в легковушке. Напомним, что пострадавших госпитализировали в Первую республиканскую клиническую больницу. 

В настоящий момент все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Госавтоинспекция Ижевска напоминает водителям, что они должны соблюдать такую дистанцию между другими машинами, которая позволит избежать столкновения. Также нужно следить за боковым интервалом. 

13:19, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
450
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#маршрутки\n#травмы