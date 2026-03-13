Ижевск. Удмуртия. По факту травмирования женщин в результате падения сосулек в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что за два дня три женщины пострадали в результате падения наледи с крыш. Инциденты произошли 11 и 12 марта на улицах Ленина, Красногеройской и Льва Толстого в Ижевске. Женщины 18, 19 и 27 лет получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК России. Следователи установят причины и условия, которые привели к сходу наледи. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Напомним, что 13 марта в селе Первомайский Воткинского района двое детей пострадали при сходе снега с крыши здания столовой. По данному факту также возбуждено уголовное дело.