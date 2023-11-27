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В результате столкновения маршрутки и легковушки в Ижевске пострадали 8 человек

13:00, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В результате столкновения маршрутки и легковушки в Ижевске пострадали 8 человек
13:00, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие\n#травмы\n#скорая помощь
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Пятерых из них госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Молодежной произошло ДТП с большим количеством пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Авария случилась 27 ноября, на дороге столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. На место прибыла бригада скорой помощи.

Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своих соцсетях рассказала, что, по предварительным данным, пятеро человек получили травмы средней и легкой степени тяжести. Их доставили в Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии.

Еще троим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, так как они отказались от госпитализации. 

UPD: вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своих соцсетях сообщила, что доставленных в 1 РКБ пятерых женщин и юношу 2005 года рождения после проведенных исследований отправили по домам. Пациенты пройдут амбулаторное лечение. 

13:00, 27 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие\n#травмы\n#скорая помощь