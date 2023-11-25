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Стали известны подробности аварии с шестью пострадавшими в Сарапуле

16:31, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Стали известны подробности аварии с шестью пострадавшими в Сарапуле
16:31, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
482
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
482
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Один из водителей не справился с управлением автомобиля.

Сарапул. Удмуртия. Появились подробности аварии с шестью пострадавшими в Сарапуле. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. 

ДТП случилось 25 ноября около 11:00 напротив дома №13 по улице Путейской. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ZAZ Chance» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате автомобиль столкнулся с машиной «Hyundai Creta», которой управляла 39-летняя женщина. 

Водителя и троих пассажирок ЗАЗ госпитализировали в Сарапульскую городскую больницу. Также еще одному пассажиру ЗАЗ 1990 года рождения, и пассажиру «Хендай Крета» 1977 года рождения оказали разовую медицинскую помощь. 

По факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям, что они должны соблюдать разрешенную скорость, а также учитывать интенсивность​ движения, особенности и состояние своего транспорта и погодные условия. 

16:31, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
482
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие