Стали известны подробности аварии с шестью пострадавшими в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Появились подробности аварии с шестью пострадавшими в Сарапуле. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП случилось 25 ноября около 11:00 напротив дома №13 по улице Путейской. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ZAZ Chance» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате автомобиль столкнулся с машиной «Hyundai Creta», которой управляла 39-летняя женщина.

Водителя и троих пассажирок ЗАЗ госпитализировали в Сарапульскую городскую больницу. Также еще одному пассажиру ЗАЗ 1990 года рождения, и пассажиру «Хендай Крета» 1977 года рождения оказали разовую медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям, что они должны соблюдать разрешенную скорость, а также учитывать интенсивность​ движения, особенности и состояние своего транспорта и погодные условия.