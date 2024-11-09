В результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске пострадали три человека

Пятигорск. Ставропольский край. В результате пожара в многоквартирном доме в Пятигорске пострадали три человека. Ещё одна женщина умерла по пути в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Пожар в жилом комплексе «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти произошёл утром 9 ноября. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Телеграм-канале сообщил, что, по предварительным данным, возгорание возникло из-за «хлопка газовоздушной смеси» на 4 этаже девятиэтажного многоквартирного дома.

Начальник 2 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Роман Хотченков рассказал, что площадь пожара составила 50 кв. м. Огонь повредил 22 квартиры. Из здания спасатели эвакуировали 10 человек. В настоящий момент на месте идёт разбор поврежденных конструкций.

Одного из пострадавших госпитализировали, двум назначили амбулаторное лечение. Одна женщина умерла по пути в больницу.

По данным телеграм-канала «SHOT», дом, в котором произошёл хлопок газа, построили в 2021 году.