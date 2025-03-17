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Два ДТП с пешеходами произошло в Удмуртии в минувшую субботу

15:55, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Два ДТП с пешеходами произошло в Удмуртии в минувшую субботу
15:55, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
34
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#пешеходы\n#пострадавшие
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Пострадали 81-летняя пенсионерка и 16-летняя девушка.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшую субботу, 15 марта, два пешехода пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В Ижевске около 11:20 часов дня во дворе дома №9 на улице Ломоносова 23-летний водитель «Газ» при движении назад наехал на 81-летнюю пенсионерку. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

В тот же день в Воткинске около 15:00 напротив дома №15 на улице Толстого 48-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ–2112» сбил 16-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по «зебре». В результате аварии девушка получила травмы.

В Госавтоинспекции напоминают, что совершать движение задним ходом допускается только в случае, если манёвр не представляет опасности для других участников движения. 

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15:55, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
34
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#пешеходы\n#пострадавшие