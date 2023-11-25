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При столкновении двух автомобилей в Сарапуле пострадали шесть человек

16:00, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
При столкновении двух автомобилей в Сарапуле пострадали шесть человек
16:00, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
643
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы
Фото: unsplash.com (Egor Ivlev)
643
0

Четверых граждан госпитализировали.

Сарапул. Удмуртия. В аварии в Сарапуле пострадали трое мужчин и трое женщин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук

Отмечается, что на дороге столкнулись два автомобиля. 

По предварительным данным, двоим людям оказали первую медицинскую помощь, после чего их отправили домой. Четверых пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести, госпитализировали в Сарапульскую городскую больницу. В настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь. 

16:00, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
643
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы