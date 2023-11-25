При столкновении двух автомобилей в Сарапуле пострадали шесть человек

Сарапул. Удмуртия. В аварии в Сарапуле пострадали трое мужчин и трое женщин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук

Отмечается, что на дороге столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, двоим людям оказали первую медицинскую помощь, после чего их отправили домой. Четверых пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести, госпитализировали в Сарапульскую городскую больницу. В настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь.