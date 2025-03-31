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Спасатели Удмуртии помогли женщине, которая повредила ногу на крутом склоне

09:23, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Удмуртии помогли женщине, которая повредила ногу на крутом склоне
09:23, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спасатели\n#пострадавшие
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Она начала терять сознание и больше не могла идти.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе спасатели помогли женщине, которая повредила ногу и потеряла сознание во время прогулки. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

30 марта спасателям поступило сообщение, что женщина во время прогулки к реке Чепца, в районе Красной Горки, повредила ногу и теряла сознание. 

На месте спасатели обнаружили пострадавшую и наложили на её правую ногу шину. Так как место происшествия находилось на крутом склоне, специалисты эвакуировали женщину с помощью вертолетных носилок. 

Как только пострадавшую подняли на ровную местность, её довезли на снегоходе до автомобиля скорой помощи. 

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09:23, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спасатели\n#пострадавшие