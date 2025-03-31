Она начала терять сознание и больше не могла идти.
Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе спасатели помогли женщине, которая повредила ногу и потеряла сознание во время прогулки. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.
30 марта спасателям поступило сообщение, что женщина во время прогулки к реке Чепца, в районе Красной Горки, повредила ногу и теряла сознание.
На месте спасатели обнаружили пострадавшую и наложили на её правую ногу шину. Так как место происшествия находилось на крутом склоне, специалисты эвакуировали женщину с помощью вертолетных носилок.
Как только пострадавшую подняли на ровную местность, её довезли на снегоходе до автомобиля скорой помощи.
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