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Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии

19:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии
19:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#пожарные\n#спасатели\n#пострадавшие
Источник фото: МЧС Удмуртии
157
0

Пожарные и спасатели деблокировали застрявшего водителя.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии грузовик «МАЗ» столкнулся с «Ауди А4». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

ДТП произошло около 16:20 на автодороге Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. По предварительным данным, в аварии пострадал водитель и два пассажира легковушки. 

Водитель оказался зажат в искорёженном салоне, его деблокировали пожарные МЧС России и спасатели Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Госавтоинспекция Удмуртии выясняет обстоятельства произошедшего.  

19:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#пожарные\n#спасатели\n#пострадавшие