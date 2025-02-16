Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии грузовик «МАЗ» столкнулся с «Ауди А4». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

ДТП произошло около 16:20 на автодороге Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. По предварительным данным, в аварии пострадал водитель и два пассажира легковушки.

Водитель оказался зажат в искорёженном салоне, его деблокировали пожарные МЧС России и спасатели Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Госавтоинспекция Удмуртии выясняет обстоятельства произошедшего.