Ижевчанин подозревается в избиении и поджоге матери

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который поджёг свою мать. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, 19 октября пьяный обвиняемый в своём доме на улице Санаторный переулок поругался с матерью. Во время конфликта мужчина нанёс женщине побои и поджёг её одежду.

Потерпевшая получила ожоги. Её госпитализировали в больницу, где пациентка находится до сих пор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство»). Следователь готовит ходатайство в суд, чтобы подозреваемого заключили под стражу.