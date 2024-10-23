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Ижевчанин подозревается в избиении и поджоге матери

16:33, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин подозревается в избиении и поджоге матери
16:33, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#поджог\n#пострадавшие
Источник фото: скриншот видео следственного управления СКР по Удмуртии
72
0

Пациентка уже четвёртый день находится в больнице.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который поджёг свою мать. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По версии следствия, 19 октября пьяный обвиняемый в своём доме на улице Санаторный переулок поругался с матерью. Во время конфликта мужчина нанёс женщине побои и поджёг её одежду. 

Потерпевшая получила ожоги. Её госпитализировали в больницу, где пациентка находится до сих пор. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство»). Следователь готовит ходатайство в суд, чтобы подозреваемого заключили под стражу.  

16:33, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#поджог\n#пострадавшие