В Увинском районе автомобиль насмерть сбил лежащую на дороге бабушку

Ува. Удмуртия. В Увинском районе машина насмерть сбила пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 21 октября около 19:05 вблизи санатория «Ува» в Увинском районе. По предварительной информации, «Лада Ларгус», которой управлял 61-летний водитель, наехала на бабушку.

Отмечается, что 70-летняя женщина лежала прямо на проезжей части. Пострадавшая получила смертельную травму.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.