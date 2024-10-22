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В Увинском районе автомобиль насмерть сбил лежащую на дороге бабушку

11:20, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Увинском районе автомобиль насмерть сбил лежащую на дороге бабушку
11:20, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие\n#автомобили
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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0

Женщина находилась прямо на проезжей части.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе машина насмерть сбила пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

ДТП произошло 21 октября около 19:05 вблизи санатория «Ува» в Увинском районе. По предварительной информации, «Лада Ларгус», которой управлял 61-летний водитель, наехала на бабушку. 

Отмечается, что 70-летняя женщина лежала прямо на проезжей части. Пострадавшая получила смертельную травму. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

11:20, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие\n#автомобили