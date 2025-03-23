Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 23 марта на улице Фрунзе около 14:21 произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Пожарные приехали через семь минут. К тому времени горела кровля второго этажа деревянного дома и гаража на общей площади 240 квадратных метров.

Пожар начался с бани, которая была расположена под общей крышей с домом. Пострадал 50-летний сын хозяйки – он пытался потушить огонь своими силами до приезда спасателей. Его госпитализировали с ожогами лица, плеч, стоп и дыхательных путей.

«Уничтожена кровля строений, значительно пострадали первый, второй этажи дома. С гаража пожарным и жильцам удалось вывести два автомобиля: «Шевроле Эпика» и «Киа Рио», а также спасти часть имущества с первого этажа. Также бойцы эвакуировали один 50-литровый газовый баллон из дома, разгерметизация которого могла привести к более разрушительным последствиям», – поделился дознаватель МЧС России Артур Двинских.

В МЧС напоминают, что нельзя пренебрегать правилами безопасности при строительстве.



Видео: МЧС Удмуртии