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В Воткинске мужчина едва не погиб во время попытки потушить пожар в своём доме

17:35, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Воткинске мужчина едва не погиб во время попытки потушить пожар в своём доме
17:35, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
72
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Воткинск\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#пожарные\n#огонь\n#возгорание\n#баня\n#пострадавшие
Источник фото: МЧС Удмуртии
72
0

Его госпитализировали с ожогами кожи и дыхательных путей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 23 марта на улице Фрунзе около 14:21 произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Пожарные приехали через семь минут. К тому времени горела кровля второго этажа деревянного дома и гаража на общей площади 240 квадратных метров.

Пожар начался с бани, которая была расположена под общей крышей с домом. Пострадал 50-летний сын хозяйки – он пытался потушить огонь своими силами до приезда спасателей. Его госпитализировали с ожогами лица, плеч, стоп и дыхательных путей.

«Уничтожена кровля строений, значительно пострадали первый, второй этажи дома. С гаража пожарным и жильцам удалось вывести два автомобиля: «Шевроле Эпика» и «Киа Рио», а также спасти часть имущества с первого этажа. Также бойцы эвакуировали один 50-литровый газовый баллон из дома, разгерметизация которого могла привести к более разрушительным последствиям», – поделился дознаватель МЧС России Артур Двинских.

В МЧС напоминают, что нельзя пренебрегать правилами безопасности при строительстве.


Видео: МЧС Удмуртии

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17:35, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
72
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#Воткинск\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#пожарные\n#огонь\n#возгорание\n#баня\n#пострадавшие