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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске подросток на электросамокате пострадал после столкновения с машиной

12:29, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске подросток на электросамокате пострадал после столкновения с машиной
12:29, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#подростки\n#электросамокат\n#кикшеринг\n#пострадавшие\n#Госавтоинспекция\n#самокат
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
107
0

Авария произошла на улице Холмогорова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошло столкновение подростка на кикшеринговом самокате и автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 31 марта около 17:40 на улице Холмогорова напротив дома №15. 

«24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», при заезде на прилегающую территорию, не предоставил преимущество и совершил столкновение с кикшеринговым электросамокатом под управлением 15-летнего подростка, который двигался по тротуару», – говорится в сообщении.

В результате аварии подросток получил травмы.

В Госавтоинспекции напоминают, что при выезде с дороги на прилегающую территорию водитель должен уступить транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней.

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12:29, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#подростки\n#электросамокат\n#кикшеринг\n#пострадавшие\n#Госавтоинспекция\n#самокат