Авария произошла на улице Холмогорова.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошло столкновение подростка на кикшеринговом самокате и автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
ДТП произошло 31 марта около 17:40 на улице Холмогорова напротив дома №15.
«24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», при заезде на прилегающую территорию, не предоставил преимущество и совершил столкновение с кикшеринговым электросамокатом под управлением 15-летнего подростка, который двигался по тротуару», – говорится в сообщении.
В результате аварии подросток получил травмы.
В Госавтоинспекции напоминают, что при выезде с дороги на прилегающую территорию водитель должен уступить транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней.
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