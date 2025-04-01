Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошло столкновение подростка на кикшеринговом самокате и автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 31 марта около 17:40 на улице Холмогорова напротив дома №15.

«24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», при заезде на прилегающую территорию, не предоставил преимущество и совершил столкновение с кикшеринговым электросамокатом под управлением 15-летнего подростка, который двигался по тротуару», – говорится в сообщении.

В результате аварии подросток получил травмы.

В Госавтоинспекции напоминают, что при выезде с дороги на прилегающую территорию водитель должен уступить транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней.