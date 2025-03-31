Ува. Удмуртия. В Удмуртии вечером 30 марта на федеральной трассе в Можгинском районе мужчину сбил КАМАЗ. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В воскресенье около 22:00 на федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии 36-летний водитель КАМАЗа сбил пешехода, который шёл по дороге в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте. Отмечается, что на его одежде не было световозвращающих элементов.

Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего – на вид ему было около 60 лет.

Ещё одна авария произошла чуть раньше в Увинском районе, около 17:00. 61-летний водитель «Шевроле Кобальт» на 73 километре трассы «Ижевск – Ува» вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП получила травмы 59-летняя пассажирка автомобиля.

В Госавтоинспекции напоминают, что пешеходы могут передвигаться по самому краю дороги, но только навстречу дорожному движению. Также пешеход должен иметь на одежде световозвращающие элементы, если он передвигается по трассе в тёмное время суток.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии