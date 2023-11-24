Получившая смс от своего руководителя врач из Ижевска стала жертвой мошенников

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мошенники похитили у врача 485 тыс. рублей. По факту хищения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе следствия установили, что работающая в одной из медицинских клиник потерпевшая получила сообщение от имени своего руководителя о том, что с ней в ближайшее время свяжется начальство.

После этого ей позвонил неизвестный мужчина, который пояснил, что деньги с её счёта перевели за границу, и в ближайшее время на имя женщины могут оформить кредиты. Далее женщине продолжили звонить неизвестные номера, подтвердившие сказанное мужчиной. Звонившие представлялись сотрудниками банков или работниками правоохранительных органов. Кроме того, они убеждали её оформить кредит и купить новый телефон.

Следуя их инструкции, женщина приобрела новый гаджет и оформила кредит, после чего перевела 485 тыс. рублей на продиктованный ими счёт.

Только после сделанного потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

На данный момент органы пытаются установить личности злоумышленников.

МВД по республике напоминает: будьте бдительны, ни под каким предлогом не переводите незнакомым денежные средства.