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Ижевчанин задолжал налоговой свыше 29 млн рублей

13:51, 28 ноября, 2023
Ижевчанин задолжал налоговой свыше 29 млн рублей
13:51, 28 ноября, 2023
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#уклонение от налогов\n#преступление\n#деньги\n#Удмуртия
Фото: СУ СКР по УР
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Обвиняемый предоставил в налоговый орган декларацию с ложной информацией.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный 62-летний житель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 29 млн рублей. На данный момент его задолженность погашена. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК СКР по Удмуртии.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый являлся директором ООО НПО «Норт», занимавшегося производством лакокрасочных покрытий. За 2017-2018 годы мужчина представил в налоговую декларацию с неверными данными. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на общую сумму более 29 млн рублей.

По итогу расследования были допрошены контрагенты и близкие родственники обвиняемого. Изъята вся бухгалтерская документация и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

13:51, 28 ноября, 2023
766
0
#уклонение от налогов\n#преступление\n#деньги\n#Удмуртия