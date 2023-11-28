Ижевчанин задолжал налоговой свыше 29 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный 62-летний житель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 29 млн рублей. На данный момент его задолженность погашена. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК СКР по Удмуртии.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый являлся директором ООО НПО «Норт», занимавшегося производством лакокрасочных покрытий. За 2017-2018 годы мужчина представил в налоговую декларацию с неверными данными. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на общую сумму более 29 млн рублей.

По итогу расследования были допрошены контрагенты и близкие родственники обвиняемого. Изъята вся бухгалтерская документация и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.