Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемых в убийстве жителя Сарапула. Ими оказались 19-летний и ранее судимый 20-летний жители Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК СКР по Удмуртии.

Задержанным предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Следствием установлено, что 24 ноября 30-летний потерпевший и обвиняемые вместе употребляли алкоголь в комнате общежития на улице Молодежной. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, из-за которого злоумышленники напали на мужчину и нанесли ему удары руками и ногами, а также пластиковыми и металлическими предметами. В результате полученных травм потерпевший скончался.

После содеянного мужчины выехали в Ижевск, где скрывались в арендованной квартире. Их удалось найти и задержать 26 ноября.

На данный момент следователь добивается их заключения под стражу.