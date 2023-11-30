Житель Удмуртии нанёс ущерб лесу на 8 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местный житель нанёс ущерб лесному хозяйству, оцениваемый свыше 8 млн рублей. Подозреваемый под видом предпринимательской деятельности незаконно вырубал деревья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следствием установлено, что 37-летний подозреваемый похитил 183 хвойных дерева с ущербом более 2 млн рублей. А также, под видом предпринимательской деятельности, произвёл незаконную вырубку ещё 148 деревьев с ущербом более 6 млн рублей.

Похищенную древесину злоумышленник сбывал предпринимателям, которые занимаются лесопереработкой.