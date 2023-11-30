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Житель Удмуртии нанёс ущерб лесу на 8 млн рублей

10:00, 30 ноября, 2023
Житель Удмуртии нанёс ущерб лесу на 8 млн рублей
10:00, 30 ноября, 2023
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#леса\n#преступление\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Ройа Энн Миллер)
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Подозреваемый под видом предпринимательской деятельности незаконно вырубал деревья.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местный житель нанёс ущерб лесному хозяйству, оцениваемый свыше 8 млн рублей. Подозреваемый под видом предпринимательской деятельности незаконно вырубал деревья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следствием установлено, что 37-летний подозреваемый похитил 183 хвойных дерева с ущербом более 2 млн рублей. А также, под видом предпринимательской деятельности, произвёл незаконную вырубку ещё 148 деревьев с ущербом более 6 млн рублей.

Похищенную древесину злоумышленник сбывал предпринимателям, которые занимаются лесопереработкой.

10:00, 30 ноября, 2023
161
0
#леса\n#преступление\n#Удмуртия