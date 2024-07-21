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Житель Сарапула пытался спрятать нож, которым сожительница убила его мать

15:48, 21 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Житель Сарапула пытался спрятать нож, которым сожительница убила его мать
15:48, 21 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
184
0
#Удмуртия\n#преступление\n#Следственный комитет
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по УР
184
0

Узнав о смерти родительницы от рук своей партнерши, мужчина стал прятать орудие преступления и одежду погибшей.

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления. Мужчина решил отвести тень подозрения правоохранительных органов от своей сожительницы, которая зарезала его мать. О происшествии сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Следователями установлено, что в ночь на 20 мая 2024 года подозреваемый узнал, что сожительница убила его мать. Вместо того, чтобы сообщить о преступлении в правоохранительные органы, осиротевший мужчина предпринял действия, которые помогли бы избежать злоумышленнице ответственности: сокрытие ножа как орудия преступления и одежды убитой.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, в случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит до 2 лет изоляции в исправительном учреждении.

15:48, 21 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
184
0
#Удмуртия\n#преступление\n#Следственный комитет