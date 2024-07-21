Житель Сарапула пытался спрятать нож, которым сожительница убила его мать

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления. Мужчина решил отвести тень подозрения правоохранительных органов от своей сожительницы, которая зарезала его мать. О происшествии сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Следователями установлено, что в ночь на 20 мая 2024 года подозреваемый узнал, что сожительница убила его мать. Вместо того, чтобы сообщить о преступлении в правоохранительные органы, осиротевший мужчина предпринял действия, которые помогли бы избежать злоумышленнице ответственности: сокрытие ножа как орудия преступления и одежды убитой.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, в случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит до 2 лет изоляции в исправительном учреждении.