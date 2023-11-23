Двое ижевчан предстанут перед судом за разбой, убийство и угон авто

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двух жителей ждет суд за убийство и разбой. Подозреваемыми оказались 19-летний и 43-летний жители города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствием установлено, что 4 марта 2023 года обвиняемые прибыли в Сарапульский район для кражи имущества местного 62-летнего жителя. По плану преступления, ранее один из обвиняемых познакомился с мужчиной в социальных сетях, и в день совершения преступления они стали совместно употреблять спиртное.

После того как потерпевший уснул, к дому приехал второй обвиняемый. Злоумышленники связали жертву и организатор преступления стал наносить ему удары гвоздодёром и ножом, с целью узнать пароли к банковским счетам. В результате ранений потерпевший скончался.

Обвиняемые после смерти жертвы похитили его имущество, включая бытовую и компьютерную технику. Чтобы перевезти награбленное в Ижевск, они угнали автомобиль потерпевшего. Получив доступ к его банковским счетам, один из обвиняемых погасил свою кредитную задолженность.

Мужчин будут судить по статьям: часть 4 статьи 162 УК России («Разбой»), часть 2 статьи 105 УК России («Убийство, сопряженное с разбоем»), часть 2 статьи 166 УК России («Угон»), часть 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета»), часть 3 статьи 174.1 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

Дело направлено в суд.