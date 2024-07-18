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Ижевчанку подозревают в передаче украинским спецслужбам информации об объектах оборонно-промышленного комплекса

11:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанку подозревают в передаче украинским спецслужбам информации об объектах оборонно-промышленного комплекса
11:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
743
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступление\n#госизмена
Фото: unsplash.com (niu niu)
743
0

В телефоне женщины была обнаружена соответствующая переписка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местную жительницу, которую подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике. 

Установлено, что женщина установила контакт с украинскими спецслужбами и по их указанию собирала и передавала информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса. Эти данные могли использоваться для подготовки диверсионно-террористических актов. 

Во время задержания сотрудники УФСБ России по Удмуртии изъяли у подозреваемой телефон, где есть переписка с украинской стороной. Этот факт подтвердил причастность женщины к противоправной деятельности. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Жительницу Ижевска заключили под стражу. Её могут пожизненно лишить свободы. Ведутся следственные действия. 

11:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
743
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступление\n#госизмена