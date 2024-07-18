Ижевчанку подозревают в передаче украинским спецслужбам информации об объектах оборонно-промышленного комплекса

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местную жительницу, которую подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что женщина установила контакт с украинскими спецслужбами и по их указанию собирала и передавала информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса. Эти данные могли использоваться для подготовки диверсионно-террористических актов.

Во время задержания сотрудники УФСБ России по Удмуртии изъяли у подозреваемой телефон, где есть переписка с украинской стороной. Этот факт подтвердил причастность женщины к противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Жительницу Ижевска заключили под стражу. Её могут пожизненно лишить свободы. Ведутся следственные действия.