Угрожавшую убийством своему подопечному сиделку задержали в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле задержали подозреваемую, которая угрожала своему подопечному. По данным полиции, она душила его подушкой, при этом угрожала убийством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

К участковому обратилась местная жительница с жалобами на сиделку своего дальнего родственника.

По ходу выезда участковому удалось установить, что между 79-летним мужчиной и его сиделкой возник бытовой конфликт, связанный со злоупотреблением алкоголем последней.

По словам потерпевшего удалось установить, что, в очередной раз застав её в состоянии опьянения, он высказал женщине свои претензии, после чего обвиняемая, воспользовавшись беззащитностью потерпевшего, стала душить его, вместе с этим угрожая ему убийством.

Участковый задержал подозреваемую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Управление МВД напоминает — если вам известны случаи совершения насилия в семьях, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 02 (со всех мобильных 102) или обратиться к участковому уполномоченному полиции.