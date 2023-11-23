Отечественная легковушка выбила с трассы «Мерседес» в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. На трассе в Удмуртии легковушка сбила минивэн с дороги. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 23 ноября около 09:00 на 42 км автодороги «Ижевск – Сарапул» на территории Завьяловского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Калина», женщина 1981 года рождения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в «Мерседес-Бенс Вито» под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

Дама-водитель получила травмы, её госпитализировали. Пассажир «Мерседеса», мужчина 1988 года рождения,​ получил травмы и был оставлен на месте.​

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.