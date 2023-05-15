Больше 50 тушек бобров несанкционированно захоронил житель Воткинска

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске обнаружили несанкционированное захоронение 57 тушек бобров. Как сообщается в соцсетях Воткинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных, сигнал поступил от бдительных жителей улицы Звёздной.

Некий гражданин на своём мини-экскаваторе выкопал яму на полянке в водоохранной зоне за проездом Митюковским вблизи ручья Митюковка и захоронил разделанные тушки предположительно бобров.

Незамедлительно комиссия в составе представителей администрации города, специалиста-эксперта Минприроды Удмуртии, следственно-оперативной группы, сотрудников Воткинской ветстанции выехала по указанному адресу и при откапывании экскаватором было обнаружено несанкционированное захоронение тушек бобров в количестве 57 штук.

В ведомстве напомнили, что запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и мертворождённые плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным.

Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей.

На месте специалистами Госветслужбы произведены необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия, отобрано 57 проб от каждой тушки для исключения сибирской язвы, проведена дезинфекция места обнаружения трупов, администрацией Воткинска организована доставка тушек до места сжигания в ООО «Биотех».

Проводится доследственная проверка.