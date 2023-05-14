19-летнего жителя Ижевска заподозрили в угоне «маршрутки»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полиция задержала подозреваемого в краже маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

Отмечается, что ночью 13 мая инспекторы ДПС, патрулировавшие территорию Ленинского района Ижевска, заметили двигавшийся с нарушениями правил дорожного движения маршрутный микроавтобус, у которого отсутствовали регистрационные номера. Полицейские предприняли попытку остановить машину, но водитель не остановился и попытался скрыться. Сотрудники автопатруля начали преследование автобуса, одновременно другим экипажем было организовано временное перекрытие движения.

В результате микроавтобус остановили, за рулём находился 19-летний житель Ижевска. Удостоверение на право управления транспортными средствами у молодого человека отсутствовало, также установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях.

Сотрудники угрозыска установили, что данный микроавтобус принадлежит транспортной компании и находился на автостоянке в Первомайском районе. Ижевчанин, проходя мимо стоянки, обнаружил, что дверь автобуса не закрыта, а ключи находятся в салоне. Злоумышленник похитил транспортное средство, сняв с него регистрационные номера.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК России «Кража». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.