Легковушка столкнулась с трактором на трассе в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Легковой автомобиль столкнулся с трактором на 35-м км трассы «Бураново — Киясово» в Удмуртии. Как сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла 6 июля около 23:20 на территории Киясовского района.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», находясь с признаками опьянения и не соблюдая безопасной дистанции с идущим впереди транспортом, столкнулся с попутно двигающимся трактором «Т-30» в составе прицепа под управлением 44-летнего мужчины. При этом тракторный прицеп не был оборудован внешними световыми приборами.

В результате аварии пассажир автомобиля «Лада Ларгус», 60-летний мужчина, погиб на месте, а водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что сотрудникам ДПС не удалось проверить водителя «Лады» на алкоголь из-за полученных им травм. В больнице у него взяли биологическую среду для определения наличия спирта в крови.

Также в отношении тракториста составили административный материал за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. По факту происшествия проводится расследование.