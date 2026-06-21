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Водитель, лишённый водительских прав, погиб в ДТП в Удмуртии

11:56, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Водитель, лишённый водительских прав, погиб в ДТП в Удмуртии
11:56, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#ДТП\n#авария
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
78
0

Он вылетел с дороги и врезался в дерево.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии 20 июня произошло смертельное ДТП с участием водителя, лишённого прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария случилась около 14:50 на улице Энгельса в селе Пудем. 42-летний водитель автомобиля «Лада Нива» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил множественные травмы, от которых скончался в больнице.

Проводится расследование, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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11:56, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
78
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#ДТП\n#авария