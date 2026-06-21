Он вылетел с дороги и врезался в дерево.
Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии 20 июня произошло смертельное ДТП с участием водителя, лишённого прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
Авария случилась около 14:50 на улице Энгельса в селе Пудем. 42-летний водитель автомобиля «Лада Нива» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил множественные травмы, от которых скончался в больнице.
Проводится расследование, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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