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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

15:48, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии
15:48, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
182
0
#Можгинский район\n#авария\n#ДТП\n#пострадавшие\n#дети
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Отмечается, что 11-месячная девочка перевозилась на руках у матери.

Можга. Удмуртия. На федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии 21 июня в ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась около 13:00. 66-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» при выезде с обочины не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Кашкай», за рулём которого был 37-летний мужчина.

В результате различные травмы получили водитель «Форд Фьюжен» и его 63-летняя пассажирка, а также пассажиры автомобиля «Ниссан Кашкай»: 35-летняя женщина, 11-ти месячная девочка, 4-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Отмечается, что самая юная пассажирка перевозилась не в специальном детском кресле, а на руках матери.

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15:48, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
182
0
#Можгинский район\n#авария\n#ДТП\n#пострадавшие\n#дети