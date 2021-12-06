Почти 3 тысячам жителей Удмуртии запретили выезд за границу из-за долгов

Также произведено 693 ареста имущества.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии подвели итоги работы за 10 месяцев 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Удмуртской Республике.

С января по ноябрь 2021 года произведено 693 ареста имущества в рамках взыскания налоговых платежей у должников. Стоимость собственности — 325 млн рублей. При этом 2 974 должникам запретили выезд из страны.

Судебные приставы-исполнители вынесли 189 тыс. постановлений об обращении денег должников, находящихся в банках.

За 10 месяцев текущего года взыскано более одного миллиарда рублей налогов с должников — как с физических, так и с юридических лиц.

Напомним, в конце октября в Ижевске прошёл рейд по алиментным обязательствам. Участие в нём принимали приставы и сотрудники ГИБДД. Остановлено 38 автомобилей, 3 из них были изъяты.