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Почти 3 тысячам жителей Удмуртии запретили выезд за границу из-за долгов

09:40, 06 декабря, 2021
Андрей Бирюков
Почти 3 тысячам жителей Удмуртии запретили выезд за границу из-за долгов
09:40, 06 декабря, 2021
Андрей Бирюков
226
0
#Удмуртия\n#долги\n#судебные приставы
Фото: twenty20.com
226
0

Также произведено 693 ареста имущества.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии подвели итоги работы за 10 месяцев 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Удмуртской Республике. 

С января по ноябрь 2021 года произведено 693 ареста имущества в рамках взыскания налоговых платежей у должников. Стоимость собственности — 325 млн рублей. При этом 2 974 должникам запретили выезд из страны. 

Судебные приставы-исполнители вынесли 189 тыс. постановлений об обращении денег должников, находящихся в банках. 

За 10 месяцев текущего года взыскано более одного миллиарда рублей налогов с должников — как с физических, так и с юридических лиц. 

Напомним, в конце октября в Ижевске прошёл рейд по алиментным обязательствам. Участие в нём принимали приставы и сотрудники ГИБДД. Остановлено 38 автомобилей, 3 из них были изъяты.

09:40, 06 декабря, 2021
Андрей Бирюков
226
0
#Удмуртия\n#долги\n#судебные приставы
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