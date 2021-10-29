У троих жителей Удмуртии изъяли автомобили в ходе рейда приставов

Двое из них в сумме задолжали более 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске, накануне, 28 октября, прошёл рейд по алиментным обязательствам с участием судебных приставов и сотрудников ГИБДД Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Всего у приставов находится около 15 тыс. исполнительных производств по алиментам. При этом 1,5 тыс. человек ограничены в управлении авто из-за наличия у них задолженностей, а 7,5 тыс. не могут выехать за пределы страны. Смотрели не только на долги по алиментам, но и по коммунальным, налоговым платежам, административным правонарушениям.

За время рейда полицейские и приставы остановили 38 машин, три из них были изъяты и отправлены на спецстоянку. Двое водителей рассчитались с долгами на месте.

Один из должников, владелец авто «Митсубиши», задолжал 35 тыс. рублей, из которых 20 — алименты, а 15 — штраф за нарушение масочного режима. Свои обязательства перед законом он исполнил на месте.

Владельцы двух «Тойот» временно лишились своих машин, так как имеют долг на общую сумму свыше 3 млн рублей. Даже если они исполнят обязательства, им предстоит заплатить исполнительский сбор — 7% от суммы долга (210 тыс. рублей на двоих), а также оплатить услуги эвакуатора — 2,5 тыс. рублей.

Приставы напоминают жителям Удмуртии: после возбуждения исполнительного производства у гражданина есть пять дней, чтобы добровольно выплатить долг, в противном случае его ждут арест счетов и имущества, а также его изъятие и последующая реализация.