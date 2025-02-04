Ижевск. Удмуртия. Порядка 40 участников СВО из Удмуртии освободили от кредитной задолженности. Об этом «Сусанину» сообщили на пресс-конференции УФССП России по Удмуртии 4 февраля.

Напомним, с 1 декабря 2024 года у семей участников спецоперации появилась возможность списать долги по кредитам на сумму до 10 млн рублей.

«С 1 декабря порядка 40 должников освободили от кредиторской задолженности. Для некоторых это стало одной из причин для заключения контракта», — рассказал главный судебный пристав Удмуртии Игорь Наговицын.

Он отметил, что общая сумма погашенных таким образом задолженностей составила несколько десятков миллионов рублей.

Пристав также поделился, что в 2024 году в зону СВО отправились 349 должников по алиментам. Сумма перечисленных средств их детям составила около 40 млн рублей.