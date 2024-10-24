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В Ижевске на 100 тысяч рублей оштрафовали навязчивую кредитную организацию

17:55, 24 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске на 100 тысяч рублей оштрафовали навязчивую кредитную организацию
17:55, 24 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#микрозаймы\n#административная ответственность\n#судебные приставы\n#должники
Источник фото: ИА «Сусанин»
205
0

В течении одной недели кредитор отправил должнику 133 сообщения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске судебные приставы защитили мужчину и его пожилую мать от неправомерных действий кредитной организации. Об этом сообщает УФССП России по Удмуртской Республике на своей странице «ВКонтакте».

В отдел к судебным приставам обратился житель Ижевска с жалобой на кредитную организацию, которая в очень настойчивой форме требовала вернуть долги.

Кредиторы обзванивали самого мужчину и его пожилую мать. А также отправляли спам-сообщения в одном из мессенджеров и социальной сети «ВКонтакте». В течение только одной недели представители микрокредитной организации отправили 133 сообщения вместо разрешённых четырёх. Все они содержали текст, оказывающий психологическое давление.

По результатам рассмотрения дела организация должна будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

17:55, 24 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#микрозаймы\n#административная ответственность\n#судебные приставы\n#должники