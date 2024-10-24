В Ижевске на 100 тысяч рублей оштрафовали навязчивую кредитную организацию

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске судебные приставы защитили мужчину и его пожилую мать от неправомерных действий кредитной организации. Об этом сообщает УФССП России по Удмуртской Республике на своей странице «ВКонтакте».

В отдел к судебным приставам обратился житель Ижевска с жалобой на кредитную организацию, которая в очень настойчивой форме требовала вернуть долги.

Кредиторы обзванивали самого мужчину и его пожилую мать. А также отправляли спам-сообщения в одном из мессенджеров и социальной сети «ВКонтакте». В течение только одной недели представители микрокредитной организации отправили 133 сообщения вместо разрешённых четырёх. Все они содержали текст, оказывающий психологическое давление.

По результатам рассмотрения дела организация должна будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.