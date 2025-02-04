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Судебные приставы Удмуртии в 2024 году выдворили из страны почти 300 мигрантов 

13:30, 04 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Судебные приставы Удмуртии в 2024 году выдворили из страны почти 300 мигрантов 
13:30, 04 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
55
0
#Удмуртия\n#судебные приставы\n#мигранты
Источник фото: ИА «Сусанин»
55
0

Один из нелегалов бездоказательно ссылался на то, что у него есть семья в России.

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год в Удмуртии выдворили из России почти 300 иностранцев и лиц без гражданства. Об этом «Сусанину» рассказали на пресс-конференции УФССП России по Удмуртии 4 февраля.

В Управлении судебных приставов отметили, что до выдворения за пределы России таких граждан помещают в Центр временного содержания иностранных граждан по Ижевску. Всего за пределы страны выдворили 292 человека.

«Мужчина прибыл в Россию по студенческой визе из Ирака. После окончания Пермского института перебрался в Ижевск, где работал таксистом без патента. При этом он избегал прохождение иммиграционного контроля», — рассказал главный пристав Удмуртии Игорь Наговицын. По его словам, в суде иностранец настаивал, что в России у него есть жена и ребёнок, но не смог этого доказать. В результате мигранту назначили наказание в виде штрафа и выдворения из страны с запретом въезда на пять лет. 

13:30, 04 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
55
0
#Удмуртия\n#судебные приставы\n#мигранты