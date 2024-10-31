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В Ижевске приставы арестовали автомобиль у злостного должника

10:30, 31 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске приставы арестовали автомобиль у злостного должника
10:30, 31 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#должник\n#конфискация\n#уклонение от налогов
Источник фото: УФССП России по Удмуртской Республике
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На него открыто 20 производств на общую сумму в 250 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске судебные приставы Первомайского района принудительно изъяли автомобиль «Шевроле» у гражданина, задолжавшего 250 тыс. рублей. Об этом сообщается на странице УФССП России по Удмуртской Республике «ВКонтакте».

Мужчина должен более 100 тыс. рублей за нанесённый в ДТП материальный ущерб. Помимо этого, он не оплатил налоги на 20 тыс. рублей и штрафы за нарушение ПДД на сумму более 20 тыс. рублей, а также он имеет задолженности перед юридическими лицами.

Ижевчанин долгое время не оплачивал свои долги. Об обязательствах должнику не раз напоминали как инспекторы Госавтоинспекции, так и судебные приставы. Все просьбы и предупреждения мужчина проигнорировал.

Автомобиль неплательщика был арестован и эвакуирован на штраф-стоянку. Если он не погасит все задолженности в течение 10 дней, машина будет оценена, а затем передана на реализацию в Росимущество. Гражданину, помимо основной суммы долга, необходимо оплатить услуги эвакуатора, а также исполнительский сбор. В данном случае он составляет 30 тыс. рублей.

10:30, 31 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#должник\n#конфискация\n#уклонение от налогов