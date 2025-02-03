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В Воткинске семь автомобилей нарушителей конфисковали и отправили в зону СВО

13:25, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Воткинске семь автомобилей нарушителей конфисковали и отправили в зону СВО
13:25, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
523
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#конфискация\n#автомобили\n#пьяная езда\n#СВО
Источник фото: управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии
523
0

Машины забрали за езду в пьяном виде.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске судебные приставы изъяли и передали в зону СВО семь машин правонарушителей. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Автомобили были изъяты у семи местных жителей, признанных виновными по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Среди конфискованных авто: «Ауди Ку5», «Газ-31105», «Хёндай Солярис», «ВАЗ-21093», «Лада Приора», «Опель Астра», «Лада 4х4».

«Все конфискованные автомобили сотрудники органа принудительного исполнения передали представителям Министерства обороны России для направления на нужды специальной военной операции», – говорится в сообщении.

13:25, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
523
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#конфискация\n#автомобили\n#пьяная езда\n#СВО